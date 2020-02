Bürgermeister-Wahl in Erdmannhausen Ein weiterer Kandidat wirft Hut in den Ring

Erdmannhausen - Vergangenes Frühjahr hat er in Widdern im Landkreis Heilbronn nach einer Amtszeit eine herbe Abwahl hinnehmen müssen. Jetzt will es Jürgen Olma am 15. März in Erdmannhausen wissen. Der 56-Jährige hat am Dienstag seine Bewerbung abgegeben und ist damit neben Marc Fuchs und Stephan Erdmann der dritte Bewerber. Die Position des Verwaltungschefs sei für ihn nicht nur Beruf, sondern Berufung, denn die Position erfordere eine zielstrebige, engagierte Führungspersönlichkeit, die an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung die Herausforderungen einer Kommune zwischen gesetzlichen Vorgaben, finanziellen Möglichkeiten und Erwartungen der Bürger verantwortungsbewusst meistere, formuliert er es in einer Pressemitteilung. Von Haus aus ist Olma Diplom-Bankbetriebswirt, an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl hat er die Qualifikation für den gehobenen nichttechnischen Dienst erworben.