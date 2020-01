Büchners Drama im Stuttgarter Schauspielhaus Woyzeck, der Himmel ist leer!

Stuttgart - Vielleicht hat Juri Gagarin, der sowjetische Kosmonaut, der als erster Mensch ins All flog, recht. „Der Himmel ist leer“, hat er seinen gottlosen Genossen auf Erden gefunkt – und leer, weit und schwarz, kein metaphysisches Obdach bietend, ist auch die von Davy van Geren gebaute Bühne im Schauspielhaus: ein Nichts, an dessen Rand in aller Einsamkeit und Verlorenheit der kleine, schmale, blasse, von Sylvana Krappatsch mit fiebriger Intensität verkörperte Woyzeck kauert. Nicht nach oben ins dunkle All blickt der schmächtige Soldat zum Auftakt der Inszenierung, sondern nach innen in die finstere Seele: „Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht“, sagt Krappatsch/Woyzeck in leicht abgehackter Sprechweise und entzieht dabei ihren Worten jeglichen Klang, jegliches Leben. Für unsere Existenz auf Erden, ist sie erst einmal von oben bis unten kartografiert, gibt es keinen Trost, keinen Halt – schon gar nicht für die Titelfigur von Büchners 1836 verfasstem Sozialdrama.