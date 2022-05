Buchtipp: Gärten des Jahres 2022 Die schönsten Gärten des Jahres

Unter den in Bildern, Text und Grundrissen vorgestellten Projekten sind auch Gärten in Baden-Württemberg. Darunter ein Hanggarten in der Tradition alter Terrassenweinberge in der Region Hochrhein von Grimm Garten Gestalten. Gleich mit zwei Grünkonzepten vertreten ist Otto Arnold GmbH – mit einem Garten in Stuttgart und mit einem Pool-Garten in Kirchheim unter Teck.