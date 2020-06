Buch-Tipp: Susanne Kerkhoff, „Berliner Briefe“ Stahlgewitter der Menschlichkeit

Briefromane sind ein Medium, in dem sich subjektive Erfahrung in Opposition zu einer wie auch immer gearteten Öffentlichkeit ausformuliert. Sie leben von Innerlichkeit und Distanz. In Susanne Kerckhoffs „Berliner Briefen“ schreibt eine junge Frau an einen jüdischen Freund in Paris, der im Exil den nationalsozialistischen Terror überlebt hat. Sie macht dabei den Prozess einer schonungslosen Selbstbefragung transparent und die tiefe Entfremdung gegenüber einer Gesellschaft, die sich in beispiellose Schuld verstrickt hat, und in deren Mitte sie die Kriegsjahre verbracht hat.