Buch-Tipp: Don DeLillo, „Die Stille“ Und plötzlich gehen die Lichter aus

Und plötzlich wird es schwarz. Vermutlich zur selben Zeit, zu der sich Jim im Flugzeug vorstellt, wie die Leute auf die Sechs-Uhr-Nachrichten starren, weil gleich über einen Absturz berichtet werden würde. Denn auch dort oben sind die Bildschirme dunkel. Was nun folgt, könnte man als Katastrophenfilm im großen Stil inszenieren. Doch DeLillo macht daraus ein Kammerspiel. Die beiden Flugreisenden sind nach einer Notlandung mit einem blauen Auge davon gekommen und kreuzen nun doch noch zu dem endzeitlich verhagelten Fernsehabend auf. Statt des großen Knalls die Stille des großen Blackouts, der die digital basierte Gegenwart aus den Angeln hebt.

Geisterspiel auf totem Bildschirm

„Ist das die beiläufige Umarmung, die den Zusammenbruch der Weltzivilisation einläutet?“, fragt die Physikerin. Die fünf Personen des Romans finden darauf ihre eigenen Antworten: Dianes Mann synchronisiert vom Whisky inspiriert vor dem toten Bildschirm ein Geisterspiel in einem Flow aus Footballslang und Werbejargon. Ihr ehemaliger Schüler redet in physikalischen Zungen, seine einstige Lehrerin versucht darin einen erotischen Hintersinn zu entdecken. Während Jim und Tessa, die nach ihrem Überleben, erst einmal die Tiefe ihrer Verbindung auf einer Krankenhaustoilette bekräftigt haben, den Augenblick feiern.

Was genau passiert ist, bleibt buchstäblich im Dunkeln. DeLillo zeigt den gesellschaftlichen Ausnahmezustand nicht in dramatischen Bildern, sondern als allmähliches Zerbröseln der sprachlichen Ordnung in Obsessionen, Wahnideen, Erinnerungsbildern und Amnesien. Schließlich greifen die Auflösungserscheinungen auf den Text des Romans selbst über, was seine Kürze erklärt. Das ist unheimlicher als jede didaktische Untergangsfantasie und illustriert auf seine Weise, wie man sich im Kleinen denken muss, was das vorangestellte Motto Albert Einsteins im Großen in Aussicht stellt: „Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen.“

