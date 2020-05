Nach brutalem Einsatz in Minneapolis Polizist nach Tod von George Floyd wegen Mordes angeklagt

Die vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurden entlassen

Der 46-jährige Floyd war nach dem Polizeieinsatz am Montag im Krankenhaus gestorben. Infolge seines Todes war es in den vergangenen Nächten zu schweren Ausschreitungen in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota gekommen. Die vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurden entlassen. Sie wurden zunächst aber weder festgenommen noch angeklagt, was zu wütenden Protesten führte.