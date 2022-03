Brand in Pleidelsheim Stromverteiler offenbar Brandherd

Pleidelsheim - Was am Sonntagabend noch unklar war, klärte sich nach Angaben der Polizeidirektion Ludwigsburg gestern: Ein technischer Defekt hat am Sonntag gegen 17.10 Uhr einen Stromverteiler-Kasten an der Flüchtlingsunterkunft in der Marbacher Straße 52 in Pleidelsheim in Brand gesetzt. Das Feuer hatte auf einen hölzernen Unterstand an dem Gebäude übergegriffen. Dieser wurde praktisch zerstört, die Fassade des Gebäudes beschädigt. Anders als zunächst befürchtet, müssen die zehn Menschen, die in der Unterkunft leben, nicht in ein Ersatzquartier umziehen. „Im Verlauf des Abends zeigte sich, dass die Unterkunft weiterhin bewohnbar ist“, sagte Pleidelsheims Bürgermeister Ralf Trettner am Montag. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 25 000 Euro.