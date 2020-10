Brand in Großbottwar Balkon fängt Feuer

Großbottwar - In einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Straße in Großbottwar ist es am Dienstagnachmittag zu einem ausgedehnten Balkonbrand gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 16.15 Uhr alarmiert. „Die Flammen schlugen meterweit aus dem Balkon“, berichtet der Kommantant der Großbottwarer Wehr, Martin Fähnle.