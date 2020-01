Freiberg - Bei einem Brand am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Freiberger Einsteinstraße ist eine 90-jährige Frau gestorben. Außerdem seien ein Kleinkind und ein 53-jähriger Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen auf Nachfrage mit. „Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch“, sagte er weiter. Im Laufe des Tages werde man weitere Informationen zu dem schlimmen Unglück herausgeben, kündigte er an.