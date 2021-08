Bottwartalbahn Erinnerung an den Weinbahnhof

Angebracht ist die neue Infotafel an einem originalen Eisenbahnpfosten, der auch den Kilometer 10,5 bis Marbach anzeigt. Und wenige Meter weiter erinnern weitere Signale an die Bottwartalbahn. Auf weißen Schildern prangen groß die Buchstaben L und P, dazu die Zahlen 1 und 5. „Das L steht für Läuten, das P für Pfeifen“, erläutert Hans-Joachim Knupfer von der Bürgeraktion die Bedeutung. Heißt: Der Lokführer musste aufgrund der Straßenquerung sowohl läuten, was in näherer Umgebung zu hören war, als auch pfeifen, was weithin auf den Zug aufmerksam machte. Und weil das so wichtig war, sind gleich drei „L“ angeschraubt. „Das heißt, der Lokführer musste läuten, bis ein nächstes Schild diese Vorgabe wieder aufhob“, so Knupfer weiter. Die Zahlen 1 und 5 stehen für die Geschwindigkeitsbegrenzung: Fuhr die Bahn eigentlich maximal 30 Stundenkilometer waren hier aufgrund der Querung 15 erlaubt. Die jetzt installierten Tafeln stammen zwar nicht von der Bottwartalbahn, aber auch mindestens 50 Jahre alt. „Die sind bundesweit einheitlich und daher sinngemäß original“, so Knupfer.