Bottwartal Zwischen Notbetreuung und Schneemann bauen

Ins gleiche Horn stößt Manuela Schätzler, ihre Kollegin von der Schule an der Bottwar. Auch sie möchte die FSJler nicht mehr missen. „Luana hat eine tolle Verbindung zu den Kindern“, lobt sie und ergänzt: „Wir in der glücklichen Lage, dass der GSV und die Handballer im Bottwartal insgesamt eine tolle Vereinsarbeit leisten. Wir mussten für die Stelle nicht einmal Werbung machen, ein Nachfolger steht auch schon in den Startlöchern.“

Seit dem Corona-Lockdown hat sich der Aufgabenbereich für Luana Klopfer und Timm Buck drastisch verändert. „Wir sind jetzt vor allem in der Notbetreuung im Einsatz“, erklären beide. Das bedeutet zum Beispiel Hilfe beim Einwählen in den Onlineunterricht, „aber eben auch Bewegung in den Pausen. Neulich haben sie zum Beispiel einen Schneemann gebaut“, sagt Uta Schwarz, die im Gegensatz zu ihrer Kollegin in Kleinbottwar betont: „Der Platz für das nächste Schuljahr ist noch nicht besetzt, da suchen wir noch.“ Interessenten können sich per Mail an handball@tv-grossbottwar.de wenden.

Was die eigenen sportlichen Aktivitäten betrifft, haben die beiden FSJler Glück gehabt. Zwar spielt die 3. Liga derzeit nicht und eine Fortführung der Saison ist höchst ungewiss. „Aber wir fallen unter das Profi-Statut und dürfen daher voll trainieren“, sagt Timm Buck. Dreimal pro Woche steht er mit seinen Teamkollegen in der Halle. „Zweimal wöchentlich unterziehen wir uns einem Corona-Schnelltest. Aber wir sind einfach sehr froh, dass wir trainieren können. Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Timm Buck. Die Zweitliga-Frauen des VfL Waiblingen sind sogar mitten im Spielbetrieb. Einsätze hatte Luana Klopfer dort zwar noch nicht, „aber ich kann mit denen in Kleingruppen trainieren. Das schätze ich sehr.“

Das FSJ der beiden läuft noch bis zum Ende des Schuljahres. Was danach kommt, darüber hat Timm Buck inzwischen schon etwas mehr Klarheit: „Ich hatte viele Möglichkeiten zum Nachdenken. Ich denke, dass ich entweder eine Ausbildung zum Industriekaufmann beginnen oder BWL studieren werde.“ Und Luana Klopfer schweben zwei mögliche Richtungen vor: „Entweder Kommunikationswissenschaften, weil mir Sprachen einfach liegen, oder International Business und Management.“ Also keine pädagogische Laufbahn. „Ich glaube, das könnte ich nicht mein ganzes Leben machen. Aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß“, sagt sie und schiebt hinterher: „Ich habe so viele Erfahrungen gesammelt und auch viel Eigenverantwortung übertragen bekommen. Ich kann jedem nur so ein Freiwilliges Soziales Jahr empfehlen.“