Bottwartal Nachts, wenn alles schläft

Bottwartal - Wenn andere noch im Tiefschlaf liegen, hat der Arbeitstag für Michael Schaible bereits begonnen. „Um kurz nach 2.30 Uhr klingelt der Wecker, fünf Minuten später sitze ich schon im Auto“, erzählt er und belädt nebenher das Auto mit den Zeitungsstapeln, die gegen 2 Uhr in Murr abgeladen worden sind. Flugs durchtrennt er die Bänder, die die Stapel zusammenhalten, und verteilt die einzelnen Exemplare nach einem genauen System im Auto. Ein Teil kommt auf den Beifahrersitz, ein anderer auf die Ablage über dem Lenkrad, der größte Teil auf die Rückbank und in den Kofferraum. Schaible sorgt dafür, dass die Marbacher Zeitung um spätestens 4 Uhr früh in den Briefkästen der Abonnenten in Murr und zwei Stunden später auch in denen in Steinheim liegt – meistens.