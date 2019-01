Bottwartal Krebse werden mit Sperre gestoppt

Das bisherige Problem: Der amerikanische Signalkrebs ist in den hiesigen Gewässern auf dem Vormarsch. Das Tier mit den kräftig ausgebildeten Scheren ist über Terrarien und Gartenteiche in die Natur gekommen und verbreitet die Krebspest, die zwar für Menschen ungefährlich, aber für die einheimischen Krebsarten tödlich ist. Insbesondere der Steinkrebs ist deshalb vom Aussterben bedroht. Was das mit dem Hochwasserschutz im Bottwartal zu tun hat? Sehr viel. Denn bisher mussten alle Rückhaltebecken so ausgestattet sein, dass Fische wie die Forelle oder die Groppe möglichst weit in die Oberläufe der Flüsse zurückkehren konnten. „Ermöglichen wir das auch dem Signalkrebs, wäre das für unsere Krebse natürlich alles andere als förderlich“, erklärt Ralf Zimmermann. Der Zwecksverbandsvorsitzende hatte in der Vergangenheit versucht, mit den Behörden „im Guten“ zu einer baulichen Lösung zu kommen. Er musste sich aber in der jüngsten Verbandssitzung die Kritik seines Oberstenfelder Kollegen Markus Kleemann gefallen lassen, dass eine derart lange Wartezeit den Bürgern nicht mehr vermittelbar sei.