Allein schon das Studium des Qualifikationsmodus ist eine Anstrengung für sich. Im Qualifikationsbereich Süd sind derzeit 14 Mannschaften. Diese spielen in je zwei Dreier- und Vierergruppen gegeneinander. „Die jeweils ersten beiden einer Gruppe kommen weiter und spielen dann in zwei Vierergruppen. Die beiden Sieger dieser Gruppen qualifizieren sich direkt für die Bundesliga. Ein weiterer Platz wird zwischen den beiden Gruppenzweiten ausgespielt“, weiß Jürgen Buck. Der Verlierer dieses Entscheidungsspiels sowie der Sieger eines Entscheidungsspiels der beiden Gruppendritten haben dann nochmal die Chance, sich über eine bundesweite Runde zu qualifizieren. „Es kommen also von diesen 14 Mannschaften letztlich drei direkt in die Bundesliga, zwei weitere in die nächste Qualirunde“, sagt Buck, der diesen Modus „nun schon so einigen Leuten erklärt hat – auch welchen, die selbst an der Quali teilnehmen“.