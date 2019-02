Bottwartal/Handball Starke Neuzugänge für die SG

Bottwartal - Die Handball-Männer der SG Schozach-Bottwartal müssen in dieser Saison erst noch den Klassenerhalt in der Württembergliga sicherstellen, die Frauen kämpfen noch um den Aufstieg in die 3. Liga. Doch in beiden Teams wird bereits am Kader für die kommende Saison gearbeitet. Der erste Neuzugang bei den Männern ist Tobias Hold.

Der 30-Jährige kommt vom aktuellen Liga-Konkurrenten HC Oppenweiler/Backnang II, hat dort zuvor auch in der ersten Mannschaft und früher in Herrenberg zusammen mit SG-Trainer Tobias Klisch in der 3. Liga gespielt. Doch die beiden verbindet noch mehr: „Tobias ist mein bester Freund. Wir hatten immer vor, nochmal zusammen in einer Mannschaft zu arbeiten, zumal unsere Zeit in Herrenberg durch zwei Kreuzbandrisse bei ihm gestört wurde“, erklärt Klisch. Und zwei weitere SG-Spieler kennen Hold sehr gut: Mit Daniel Zieker hat er in Oppenweiler zusammen gespielt, mit Felipe Soteras Merz in Herrenberg. „Ich freue mich riesig, dass er zu uns kommt. Wir bekommen da einen Spieler, der alles kann: werfen, das Spiel gestalten und verteidigen. Er hat eine extreme Schnellkraft“, erläutert Tobias Klisch die Stärken des Rückraumspielers. Im Internet findet sich ein Video, als Hold im November 2014 das „DKB Tor des Monats“ erzielt – mit einem Wurf aus rund 15 Metern!