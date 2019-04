Bottwartal/Handball SG und SKV gehen mit Motivation ins Schaulaufen

„Die Mannschaft hat nach dem Sieg gegen Altensteig eine Woche frei bekommen, seit Montag trainieren wir aber wieder normal und die Beteiligung ist sehr gut, was ja im Saisonverlauf nicht immer der Fall war. Wir sind also noch nicht in der Sommerpause“, sagt zum Beispiel Tobias Klisch, Trainer der SG Schozach-Bottwartal.

Seine Mannschaft tritt am Samstag (19.30 Uhr) bei der HSG Böblingen/Sindelfingen an – was ohnehin für ihn und für Rückraumspieler Felipe Soteras Merz kein normales Spiel ist. Denn Soteras Merz ist gebürtiger Sindelfinger, spielt also gegen seinen Heimatverein und einige gute Freunde. Mit mehreren davon hat er auch in Herrenberg zusammen in der 3. Liga gespielt. Letzteres gilt auch für Kilsch. Er geht deshalb auch davon aus, „dass die HSG-Spieler entsprechend motiviert sein werden“, obwohl es auch für die „BöSis“ sportlich um nichts mehr geht. Im Hinspiel gab es ein Unentschieden, sollte die SG diesmal einen Sieg einfahren, „werde ich mir was einfallen lassen“, verspricht Tobias Klisch. Verzichten muss er dabei auf Markus Rossmeier, für den die Saison aufgrund von Problemen an der Achillessehne beendet ist. Außerdem fehlt Kreisläufer Sebastian Schmitz beruflich bedingt.