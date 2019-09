Bottwartal/Handball Neuer Name und viele neue Gesichter

Die beiden sind aber eigentlich für den Rückraum vorgesehen – und dort drückt schon eher der Schuh. „Mit Christian Biebl und Steffen Eckstein, der in der ersten Mannschaft spielt, sind beide Halbrechten weg. Wir haben auch keinen Linkshänder mehr für diese Position. Daher müssen wir da rotieren.“ Während auf der Mitte mit Markus König und Jan Leistner und eventuell dem derzeit noch verletzten Tim Beiermeister die Besetzung relativ klar ist, müssen die anderen Rückraumspieler „alle auch mal auf halbrechts rutschen, auch wenn jeder lieber links spielen möchte. Einzig Philipp Storz hat bislang regelmäßig auf dieser Seite gespielt. Aber letztlich ist es vom Grundprinzip her ja das Gleiche. Wir werden im Saisonverlauf sehen, wer hier am besten klarkommt“, erklärt der Coach. Rein quantitativ hat er reichlich Auswahl für die beiden Halbpositionen. Neben Storz stehen Michael Schick, Levin Rill, Markus Büchele oder Leon Tingler zur Verfügung. In den ersten Spielen ist auch der von der HSG Marbach/Rielingshausen zur HABO gewechselte Benedikt Weller noch für die zweite Mannschaft vorgesehen, er soll mittelfristig aber in die Erste hochrücken. „Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir hin und her tauschen können. Die Türen zwischen den Mannschaften sind stets in beide Richtungen offen“, so Friedl.