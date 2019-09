Bottwartal/Handball Großer Konkurrenzkampf um die Plätze

Bottwartal - Die HABO SG startet nach dem Zusammenschluss von TV Großbottwar und HG Steinheim-Kleinbottwar in ihre erste Saison. Und das wird in der Handball-Landesliga gleich eine ganz besondere Runde. Denn ab der Spielzeit 2020/21 wird zwischen Landes- und Württembergliga noch die Verbandsliga eingeführt. Die ersten Vier der Landesliga kommen sicher in die neue Spielklasse. „Da wollen wir natürlich auch dabei sein. Einen Verbleib in der Landesliga würde ich als Abstieg empfinden“, stellt Trainer Jürgen Buck klar. „Nicht zuletzt, weil die künftige Landesliga nur noch aus Staffeln zu je zehn Teams bestehen soll. Das wäre ja wie in der Jugend mit nur 18 Spielen in der kompletten Saison.“