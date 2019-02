Bottwartal/Handball Für Auswärtssieg genügt eine Durchschnittsleistung

Die Bottwartälerinnen, die in der Tabelle weiter ganz vorne mitmischen, zogen auf 15:9 (39.) davon – auch dank dreier Siebenmetertore von Isabel Mangold in nur drei Minuten. Eine Viertelstunde vor Schluss lag die SG dann 17:12 (45.) vorne, hatte damit aber noch keine Vorentscheidung erzielt. Denn die Gastgeberinnen verkürzten zwischenzeitlich auf 15:18 (49.). „Das Spiel drohte aber nie zu kippen. Da hatte ich immer ein gutes Gefühl“, meint Stettner. Vor allem Saskia Benz habe in der zweiten Hälfte Verantwortung übernommen. „Und es hat uns gut getan, mal wieder eine Linkshänderin auf Rechtsaußen zu haben.“ Fünf Mal traf Melanie Guyomard, die über 60 Minuten auflief, von dieser Position.