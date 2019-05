Bottwartal Feste und Hocketsen mit Tradition

Feste auf dem Wartkopf in Beilstein haben schon lange Tradition. In diesem Jahr feierte das Akkordeonorchester der Stadtkapelle Beilstein sein 40-jähriges Bestehen auf dem Gipfel. Seit nunmehr vier Jahrzehnten bewirten die Musiker auch ihre Gäste schon an Christi Himmelfahrt und warteten 2019 wieder mit einer Vielfalt an Speisen auf, die sich vor einer malerischen Kulisse genießen lassen. „Heute Morgen sind wir mit einem Gottesdienst im Grünen gestartet“, erzählt Abteilungsleiter Kurt Kleinbach. „Das wird sehr gut angenommen und ist auch für uns immer ein toller Start in das Fest.“