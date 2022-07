Bottwartal betroffen Stromausfall in der Nacht

In der Nacht auf Mittwoch, 27. Juli, ist es in Teilen von Auenstein, Beilstein, Großbottwar, Oberstenfeld und Winzerhausen zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung gekommen. Die Störung trat gegen 1.23 Uhr auf. Das teilt die Syna GmbH in einer Pressemeldung mit. Demnach war ein defektes Kabel im Erdreich die Ursache.