Bottwartäler Schüler beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs Vorleser trotzen dem Lampenfieber

Immerhin zeigte sich mit Fabian Mattersdorfer ein männliches Vorbild. Der Kreis-Sieger des Jahres 2015 demonstrierte mit Christina Erbertz „Der Ursuppenprinz“ souverän und locker, wie es aussehen kann, die Zuhörerschaft in den Bann zu ziehen. Zudem fasste Fabian den Inhalt des Buches, eine Aufgabe, die jeder Vorleser leisten musste, hervorragend zusammen. Doch, wenn auch in der Unterzahl, so zeigten die beiden Kandidaten Lukas und Vincent, dass auch sie das Vorlese-Metier beherrschen. Vincent las freudig und unverkrampft, dabei die Stimme modulierend, aus Gert Prokops „Detektiv Pinky“. Lukas widmete sich mit energischer Betonungsqualität den Zeilen von Gudrun Mebs „Oma! schreit der Frieder“.