Bottwarbrücke in Steinheim Brückensperrung im Spätsommer

Steinheim - Diese Brücke verfolgt uns schon einige Jahre“, erklärte Bürgermeister Thomas Winterhalter in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. „Diese Brücke“, das ist die zweitwichtigste Überquerung der Bottwar für den innerörtlichen Verkehr in Steinheim. Und da sie mit einem Erbauungsdatum in den Sechzigerjahren schon etliche Jahre auf dem Buckel hat und Schäden aufweist, soll nun, so der Plan, zwischen August und Oktober dafür gesorgt werden, „dass die Dauerhaftigkeit der Brücke erhöht wird“, wie es Michael Knöpfle, stellvertretender Bauamtsleiter der Kommune, formulierte. Denn sonst bräuchte man früher oder später einen teuren Neubau.