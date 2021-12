Borderline Eine Betroffene erzählt aus ihrem Leben

Bei Jessica tritt die Krankheit vor allem in Momenten auf, in denen sie im Konflikt mit Anderen steht oder Kritik erfährt. „Ich spüre es dann auch körperlich“, sagt sie und beschreibt: „Es steigt hoch und ist, als würde man ausbrechen. Ich breche dann zum Beispiel in Weinen aus – nichts mehr ist möglich.“ Im Video erklärt sie, wo die Borderline-Störung bei ihr herrührt und wie sie mit der Krankheit umgeht.