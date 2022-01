Erstmals ist die Zahl der innerhalb eines Tages in Deutschland registrierten Corona-Neuinfektionen sechsstellig. Das Robert Koch-Institut gibt sie am Morgen mit 112 323 an. In anderen Ländern ist die Zahl noch höher. Von der Omikron-Variante besonders betroffen sind Dänemark und Frankreich. Die Behörden in Frankreich vermeldeten gestern mit fast 500 000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand.