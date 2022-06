Börse und Geldanlage Was die Zinswende für Anleger bedeutet

Das ist durchaus möglich. Die Reduzierung der russischen Gaslieferungen in den vergangenen Tagen macht deutlich, dass der Ukraine-Krieg für ganz Europa weiterhin erhebliche wirtschaftliche Risiken birgt. In den USA wiederum wächst die Gefahr, dass die kräftigen Zinserhöhungen der Notenbank – am Mittwoch vollzog sie den größten Zinsschritt seit 1994 – die Konjunktur abwürgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) könne behutsamer vorgehen, weil die Wirtschaft im Euroraum noch nicht so heißgelaufen sei wie in den USA, meint Holger Schmieding, der Chefvolkswirt der Privatbank Berenberg. Aber eine schwere Rezession in den USA würde auch Europa in Mitleidenschaft ziehen.