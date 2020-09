BMW brennt auf der A81 aus Totalschaden und eine beschädigte Fahrbahn

Ein BMW ist am Freitagmittag auf der A81 plötzlich in Flammen aufgegangen. Der 27-jährige Fahrer stellte gegen 12.30 Uhr zunächst einen plötzlichen Leistungsverlust an seinem Wagen fest, auch eine Warnlampe begann daraufhin zu blinken an. Zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim hielt der Mann schließlich sicherheitshalber auf dem Standstreifen an.