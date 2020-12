BM-Wahl in Marbach CDU stellt sich hinter den Herausforderer

Timo Jung habe sich in der Fraktionssitzung am Dienstag der CDU-Ortschaftsrats- und Gemeinderatsfraktion vorgestellt, teilt Sprecherin Heike Breitenbücher mit. Die Fraktion habe einen sehr kommunikativen Bewerber erlebt, der sich in die aktuelle Situation von Marbach bereits eingearbeitet hat und detaillierte Fragen zu stellen wusste. „Wir freuen uns, dass die Marbacher Bürger am 24. Januar eine echte Wahl haben werden. Eine gute Kommunalpolitik besteht aus mehreren Puzzleteilen: Visionen und Ideen für die Kommune, einer guten Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den Organisationen einer Gemeinde sowie einer starken Mannschaft hinter einem Bürgermeister im Rathaus. Die CDU-Fraktion traut Herrn Jung diese Aufgabe zu“, heißt es in der Pressemitteilung. Auf telefonische Nachfrage wird Breitenbücher konkreter. „Die Mitglieder des CDU-Gemeinde- und Ortschaftsrates haben sich für Herrn Jung ausgesprochen und werden ihn im Wahlkampf unterstützen. Neben seinem fachlichen Wissen überzeugt er durch seine kommunikativen Fähigkeiten. Neben den Finanzen wird die Kommunikation eine der größten Anforderungen an einen Bürgermeister in Marbach für die nächsten Jahre sein. Viele Projekte stehen in der Warteschleife, diese sind nur gemeinsam zu bewältigen. Dazu bedarf es einer guten Abstimmung mit allen Beteiligten – ein Schlüssel hierzu ist Kommunikation.“ Die Corona-Pandemie stelle sowohl den Herausforderer als auch den Amtsinhaber vor die Schwierigkeit, wie ein persönlicher Eindruck an die Bürgerschaft vermittelt werden kann. So habe auch die Fraktionssitzung sowie die Vorstellung von Jung online stattgefunden. „Wir hoffen, die Marbacher Bürger werden alle Angebote der Kandidaten nutzen, um sich ein umfassendes Bild für die Wahl im Januar zu machen“, erklärt der CDU-Mann Jochen Biesinger.