BM-Kandidat für Erdmannhausen Ein zweiter Anlauf bei einem stimmigen Gesamtpaket

Der Oßweiler betont, dass er im Vorfeld sehr genau abgewogen hat, ob er ein zweites Mal bei einem Rennen um den Chefsessel in einem Rathaus sein Glück versuchen soll. „Die Kommune musste zu mir passen, und ich zu der Kommune. Und dieses Gesamtpaket stimmt in Erdmannhausen“, erklärt Kohler, der mit seiner Frau einen zwölfjährigen Sohn hat und begeisterter Fußballer ist. Das Vereinsleben im Ort sei sehr lebendig, die Bürgerschaft aktiv. „Das ist toll“, lobt er. Insgesamt sieht er die Gemeinde auch „gut aufgestellt, mit einer starken Wirtschaft, einer guten Haushaltslage und einer hervorragenden Infrastruktur“, wie er in einer Pressemitteilung festhält. Darin lobt er zudem die Angebote in Sachen Kinderbetreuung in Erdmannhausen. Wichtig ist ihm aber nicht nur, dass für die ganz jungen Bürger gesorgt ist. Auch für die Jugendlichen und ältere Semester müsse es attraktive Angebote geben. Für den Klimaschutz möchte er sich ebenfalls starkmachen. Zu seinen Anliegen gehört überdies, die Wirtschaftskraft der Gemeinde weiter auszubauen.