Blickwinkel zur Coronasituation Absage der Weihnachtsmärkte war alternativlos

Marbach - Und wieder ein Jahr ohne Weihnachtsmärkte. Wieder ein Jahr ohne den Duft von gebrannten Mandeln in der Nase, die Tasse Glühwein in der Hand und Menschen, die man mag an seiner Seite. In der Redaktion der Marbacher Zeitung ist es eine gute Tradition, sich am Freitag nach Feierabend zum Weihnachtsmarkt auf dem Burgplatz zu treffen und das Wochenende im Kreise der Kollegen und Kolleginnen einzuläuten. Ich gestehe, ich war noch nie ein Freund von Menschenansammlungen und Gedränge, doch der kleine beschauliche Platz am Fuße des Torturms bietet eine ganz besondere Kulisse für die Auszeit im