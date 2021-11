Budenzauber Ludwigsburg Weihnachtsmarkt ist abgesagt

Ludwigsburg - Die Stadt Ludwigsburg hat den Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt, der eigentlich am Dienstag hätte starten sollen, abgesagt. Grund dafür ist die Zuspitzung der pandemischen Lage in Ludwigsburg. Oberbürgermeister Matthias Knecht: „Wir stehen in der Verantwortung, eine Überlastung der Kliniken zu vermeiden. Es tut unheimlich weh, dass damit auch die Absage des Ludwigsburger Weihnachtsmarktes unumgänglich ist.“ Abgesagt wurden auch die Märkte in Esslingen und Stuttgart.