Blickwinkel zur Bürgermeister-Kritik In Beilstein braucht’s mehr Streitkultur

Anonymes Schreiben war feige

Von Streitkultur ist beim neuerlichen Knatsch bislang wenig zu spüren. Vor allem nicht, was das Schreiben mit all den Vorwürfen gegen die Rathauschefin angeht, das in den Straßen der Stadt und selbst in Nachbarorten aufgehängt worden war. Eine Methode des öffentlichen Anprangerns, die in meinen Augen eher ans Mittelalter erinnert. Dass es zusätzlich anonym verfasst war, ist feige.