Blickwinkel zum Radweg entlang der Murr Ersehntes Mosaikstück

Ein Gewinn für Radler, Fußgänger – und Autofahrer

Ein Glück, dass ich das jetzt in der Vergangenheitsform schreiben kann. Denn die Situation hat sich geändert. Endlich. Seit dem Ausbau der Strecke zwischen der Schweißbrücke und Kirchberg ist der dortige Radweg als solcher erkennbar. Und in dieser Woche folgte nun sogar die Freigabe des Abschnitts zwischen Kirchberg und Burgstall, der bislang auf dem Weg von der Mündung bis zur Quelle das größte Hindernis für eine unbeschwerte Tour darstellte: eine 300 Meter lange, schmale, steile Schotterpiste, die selbst mit dem Mountainbike kaum zu bewältigen war. Das alles an einem Abhang hoch oben über dem Fluss, garniert mit der Besonderheit, dass ein kleiner Wasserlauf den Weg querte. Das brachte zwar mal Abwechslung in eine Tour. Ich dürfte aber nicht der einzige gewesen sein, den das abschreckte, überhaupt in Richtung oberes Murrtal aufzubrechen. Von Familien mit Fahrradanhängern ganz zu schweigen.