Blickwinkel Rebellisch gut

Helmut Palmer war ein streitbarer Mensch. Einer, der polarisierte, immer wieder mit der Justiz in Konflikt geriet, aber eben immer auch Klartext redete und seinen eigenen Weg ging. So wie sein Sohn. Er halte sich für kantig und nicht einfach, erklärte Boris Palmer in einem Interview vor ein paar Monaten. Eine Selbsteinschätzung, der ich nicht widerspreche. Ab und an stoßen mir seine politischen und vor allem verbalen Fehltritte sauer auf. Aber: Was er in puncto Coronaprävention auf die Beine gestellt und umgesetzt hat, verdient Respekt.