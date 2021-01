Blickwinkel Gutes mitnehmen

Die Sätze lesen ich heute mit einem deutlich intensiveren Empfinden als vor einem Jahr. Auch wenn freilich ganz andere Masken gemeint waren, als sie heute in, beziehungsweise vor aller Munde sind. Denn im Grundsatz waren wir seit Corona alle mit genau diesen Fragen konfrontiert. Nicht nur in Bezug auf uns und unser Umfeld, sondern vor allem auch auf uns als Gesellschaft. Wer schaut in der Krise auf sich, wer eher auf das Wohl des anderen? Wer ist tatsächlich bereit zu handeln und zu verzichten, wenn es um den allgemeinen Zusammenhalt oder auch den Schutz von Schutzbedürftigen geht? Nervenaufreibende Themen, die über Monate in den Vordergrund rückten und teils leider auch einen Spalt in unsere Gesellschaft getrieben haben. Antworten darauf bekam jeder – erfreuliche und möglicherweise auch weniger erfreuliche. So gesehen: Masken wurden zwar aufgesetzt – in manchen Fällen fielen sie aber auch.