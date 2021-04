Bio-Höfe in der Region Rekord-Nachfrage nach frischen Lebensmitteln

Eberdinger Bio-Lieferservice Laiseacker verzeichnet gestiegene Nachfrage

Wer jedoch selbst nicht einkaufen gehen will oder kann, hat etwa mit dem Eberdinger Bio-Lieferservice Laiseacker die Möglichkeit, sich innerhalb des ausgewiesenen Liefergebietes frische Ware direkt an die Haustüre bringen zu lassen. Und nicht nur das, wie Tabea Sanzio betont: „Wir liefern inzwischen so ziemlich alles, was ein Haushalt benötigt. Derzeit werden vielfach Waschmittel und Kosmetikartikel mitbestellt“, so die Geschäftsführerin, die seit dem ersten Lockdown eine insgesamt höhere Nachfrage verzeichnet und sieht, „dass Liefern interessanter geworden ist“. Ob aus Angst vor Ansteckung, weil man in Quarantäne ist oder Zeit sparen will: Die Ware kommt über ökologisch sinnvoll zusammengestellte Touren, also über kurze Wege, ins Haus. Laiseacker gibt deshalb auch den Liefertermin vor. Weil die Bedeutung von Regionalität nun anders begriffen und zu Hause viel mehr gekocht werde, sei die Nachfrage immens gestiegen. Momentan werden Neukunden jedoch nur gedeckelt aufgenommen: „Wir müssen aktuell mit Warteliste arbeiten“, erklärt Sanzio, die den Zuwachs von rund 3500 Kunden auf 4500 beziffert. Ein zusätzlicher Liefertag, der Samstag, musste deshalb her. Ebenso weitere Arbeitsschichten, auch bei den Zulieferern. Allein das veränderte Verhalten der Bestandskunden, die plötzlich kontinuierlich jede Woche bestellten, habe das erforderlich gemacht. „Ohne die Treue unserer langjährigen Geschäftspartner und das gute Netzwerk hätten wir das alles so nicht geschafft“, spricht Sanzio ihre Anerkennung aus. Sie hat erfahren, wie herausfordernd das vergangene Pandemie-Jahr war und nennt diesbezüglich auch die Abhängigkeit der deutschen Landwirtschaft an die Saisonarbeiter aus dem Ausland. „Das ist zusätzlich noch ein sehr bürokratischer Akt.“