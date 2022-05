Bilanz des Filmfestivals Cannes Doppelmoral auf dem Luxusschiff

Dass man sich in diesem Jahr in Cannes angesichts vieler guter, aber weniger herausragender Werke schwertat, sich auf einige wenige Filme zu einigen, ließ sich an den übrigen Preisen ablesen. Der Große Preis der Jury etwa ging nicht an einen, sondern an zwei Filme: an „Close“ des Belgiers Lukas Dhont, der bewegend von der engen Freundschaft zweier 13-Jähriger erzählt, sowie an „Stars at Noon“ von Claire Denis.