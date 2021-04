Betrugsfall in Steinheim Angeblicher Arzt erschwindelt sich tausende Euro

Eine 81-jährige Steinheimerin ist dank ihrer Bank in einem Betrugsfall vor größerem finanziellen Schaden bewahrt worden. Die Seniorin hatte am Mittwoch zum wiederholten Male eine Überweisung an ein Konto tätigen wollen, das den Mitarbeitern dubios vorgekommen war. In der Folge verwehrten sie ihrer Kundin den Geldtransfer - und lagen damit goldrichtig.