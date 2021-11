Betrug mit SMS-Pishing Vor diesen Maschen wird gewarnt

Stuttgart - Wenn eine vermeintliche Mitteilung von Amazon, DHL und Co. auf dem Smartphone erscheint, werden viele Kundinnen und Kunden nicht gleich stutzig. Diesen Umstand machen sich Kriminelle immer wieder zunutze. Beim „Smishing“ (Zusammensetzung aus den Begriffen „SMS“ und „Phishing”) tarnen sie Mitteilungen geschickt, um so sensible Daten auszuspähen, schadhafte Software zu installieren oder an Zahlungen zu gelangen.