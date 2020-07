Betrüger in Ludwigsburg unterwegs Falsche Dachdecker bedrängen Rentner

Derzeit sind in Ludwigsburg angebliche Dachdecker unterwegs, die es insbesondere auf Senioren abgesehen haben. So ist es den Betrüger etwa am Montag gelungen, ein Ehepaar so unter Druck zu setzen, dass dieses einen hohen vierstelligen Geldbetrag übergeben hat. Die Geschichte nahm seinen Anfang, als ein Mann gegen 11.30 Uhr an deren Wohnhaus im Stadtteil Mitte mehrfach und anhaltend klingelte. Als ihm geöffnet wurde, gab er sich für einen Mitarbeiter einer tatsächlich existierenden Dachdeckerfirma aus, die in der Nähe gerade Reparaturen an einem anderen Gebäude ausführte. Der Betrüger behauptete, dass er etwas am Dach des Ehepaars bemerkt hätte. Gemeinsamging es weiter ins Obersgeschoss, um den vermeintlichen Schaden zu begutachten.