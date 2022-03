Besonders pflegeleicht Sieben Balkonpflanzen für Faule

Der Balkon ist für viele die Erweiterung der Wohnräume und gleichzeitig eine Oase der Erholung. Und Gärtnern liegt im Trend: Laut Zentralverband Gartenbau gab es 2021 ein Absatzhoch für Zierpflanzen – die Sparte konnte ihr Vorjahresergebnis um acht Prozent auf fünf Milliarden Euro steigern. „Damit wurden von jedem Einwohner Deutschlands 60 Euro für Beet- und Balkonpflanzen, Stauden, Kräuter, Gehölze und Blumenzwiebeln ausgegeben. Mit einem Plus von 13 Prozent zu 2020 performten Stauden am positivsten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands.