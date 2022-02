Berlinale Eröffnung Große Namen auf der Leinwand

Unabhängig davon, was die nächsten Tage noch an Diskussionen dazu bringen werden, gibt es zum Auftakt eine erfreuliche Nachricht: Aus filmischer Sicht startet die Berlinale – keine Selbstverständlichkeit in der Festivalgeschichte – durchaus erfreulich. Als Eröffnungsfilm lief „Peter von Kant“, das neue Werk des französischen Vielfilmers François Ozon (dessen vorangegangener Film „Alles ist gut gegangen“ 2021 in Cannes lief und überhaupt erst im April in die deutschen Kinos kommt), der einmal mehr zu überzeugen weiß.