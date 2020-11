Benninger Psychologin gibt Tipps „Adventszeit so konkret wie möglich planen“

Ist es ein Nachteil, wenn jemand solche Entscheidungen nicht für sich trifft?

Je weniger man selbst plant, desto mehr kann sich das Gefühl ausbreiten, jemand anderem ausgeliefert zu sein. Es entwickelt sich das Gefühl: Mit mir wird was gemacht. Dann entstehen Wut, Trauer oder Angst. Das kann dann ins Politische kippen, oder körperliche Defizite können sich verstärken. Wenn man etwas nicht beeinflussen kann, ist der erste Schritt immer, das zu akzeptieren und im vorgegebenen Rahmen seine Möglichkeiten zu suchen. Da gelten die Worte des alten Gelassenheitsgebetes des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr: Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

Haben Sie einen Tipp für Singles oder Menschen in Altersheimen, die befürchten, dass Weihnachten dieses Jahr noch einsamer für sie wird?

Sollte es zu der Einschränkung kommen, dass man sich nur noch mit einer einzigen anderen Person treffen darf, würde ich diejenige auswählen, die am meisten Zeit hat. Also nicht gerade jemanden, der sich an Weihnachten schon um drei Kinder kümmern muss oder sogar arbeiten geht. Mit dieser Person kann man dann einfach zusammen Fernsehen oder Karten spielen. Wichtig ist allein, dass beide gemeinsam Zeit verbringen.

Viele Menschen sind traurig, weil einige Rituale wie zum Beispiel ein Weihnachtsmarktbesuch nicht mehr möglich sind.

Abgesehen davon, dass es an einigen Orten in Deutschland Drive-in-Weihnachtsmärkte gibt, kann sich jeder das Weihnachtsgefühl doch auch über andere Dinge holen, die nicht verboten sind. Man kann Weihnachtsmusik hören oder die klassischen Weihnachtsfilme wie ‚Der kleine Lord‘ gucken. Denkbar ist auch, sich die Bilder vom vergangenen Jahr anzugucken und sich Mut zu machen, dass es im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich wieder ein normales Weihnachten wird. Der Blick in die Zukunft ist ohnehin ein weiterer wichtiger Aspekt.

Inwiefern?

Jeder sollte jetzt auch schon Pläne schmieden für den Tag X, an dem die Pandemie vorüber ist. Alle sollten sich Vorstellungsbilder entwerfen, mit wem man sich dann treffen will und wo es dann hingehen soll. Das kann zum Beispiel ein ganz besonderer Urlaub sein, schließlich haben wir bis dahin vielleicht zwei Jahre lang das Urlaubsgeld nicht verbraucht.