Benninger Projekt ist voller Erfolg Wengerter auf Probe sind Feuer und Flamme

Ende Juli war dann schließlich das Thema Kellerwirtschaft an der Reihe – von der Traube bis zur Flasche. Während die einen Wengerter auf Probe ihre Trauben bei den Marbacher Weingärtnern abliefern werden, wollen es andere selbst versuchen mit dem Wein – entweder auf eigene Faust oder mit Hilfe befreundeter Weinmacher. „Einer will auch einen Traubenbrand herstellen“, so Martin Heim. Er findet alle Ideen gut und will die Wengerter auf Probe daher einfach machen lassen. Denn das, was sie mit ihrer Arbeit im Weinberg bewirken, erhalte die Kulturlandschaft. Und das ist ja der Sinn der Sache. „Die Weinberge werden erhalten, es wurden schon Trockenmauern wieder aufgebaut.“