Benningen Von der Tonne in den Wertstoffkreislauf

Alles ist Rohstoff

Grundsätzlich kann alles verwertet werden – es geht nur darum, die richtigen Abnehmer zu finden. „Wir suchen immer neue Wege“, sagt Peter Kurz. Problemstoffe wie Asbest werden „erfreulicherweise weniger“. Spraydosen müssen zum Sondermüll. Vom Hausmüll in der schwarzen Tonne geht ein Großteil in Zement- und Kraftwerke zur Verbrennung.

Handlich verpackt

In „Flach“ stecken Papier, Folien, Kartons und Styropor. Sensible Akten werden in einem abgesperrten Bereich geschreddert. Dann macht die Ballenpresse aus den Folienbergen, Verpackungen und Papierschnipseln große Pakete, die in Recyclingbetrieben weiter verarbeitet werden. Peter Kurz (rechts) und Erik Roßbach nehmen das große Gerät in Augenschein.

Sortenrein und Fehlwürfe

Am liebsten ist dem Entsorgungsbetrieb sortenreiner Müll, zum Beispiel Zeitungspapier oder wie hier im Bild Dosen, die direkt zum Recycling können. Leider gibt es aber immer wieder „Fehlwürfe“, die den Betrieb aufhalten. „Da ist dann mal ein Müllbeutel drin, den wir mühevoll wieder rausklauben müssen“, bedauert Erik Roßbach.

Alles gut geplant

Rund 140 Mitarbeiter sind bei Kurz in Benningen beschäftigt. Kernstück ist die Disposition. Die Fahrer bekommen von den Büroangestellten genaue Angaben über Art, Menge und Ziel ihrer Fracht. Die Anlieferung läuft kontinuierlich, aber für die Abfuhr müssen unter Umständen Vorgaben beachtet werden, erklärt Peter Kurz. „Es gibt Unternehmen, die nur sehr enge Anlieferfenster haben.“

Recyclinghof XXL

Eigentlich ist der Umschlagplatz in Benningen nichts anderes als ein Recyclinghof, nur eben viel größer. 20000 Tonnen Hausmüll, 25000 Tonnen Flach, 11000 Tonnen Rundmüll, 15000 Tonnen Kartonagen, 10000 Tonnen Altholz, 2700 Tonnen Elektroschrott (überwiegend aus kommunaler Sammlung), 4000 Tonnen Bauschutt, 6000 Tonnen Sperrmüll und 10000 Tonnen Gewerbeabfälle wurden hier im Jahr 2018 angeliefert, sortiert, zum Teil aufbereitet und zur Weiterbehandlung wieder abtransportiert.