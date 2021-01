Benningen „Undenkbar und schon fast eine Frechheit“

Auch die Straßenverkehrsbehörde hält nichts von der Werbung an der Bahnbrücke. Wie die Benninger sieht sie die Verkehrssicherheit in Gefahr. Etwa 8000 Fahrzeuge passieren täglich die Ludwigsburger Straße. Im Bereich der Brücke befinden sich zudem auf einer Länge von nur 60 Metern drei Fußgänger-Ampeln. Weitere Straßen münden an der Stelle in die Ludwigsburger Straße. Deshalb sei die verkehrliche Situation sehr schwierig, heißt es in der Sitzungsvorlage. „Durch die geplanten Werbebanner am Brückenbauwerk direkt über der Fahrbahn wird die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer vom Fahrgeschehen abgelenkt.“ Eine Einschätzung, die die Räte teilten – und das Baugesuch zur Werbung an der Brücke einstimmig ablehnten.