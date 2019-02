Benningen „Pionier der ersten Stunde“ hat viel Humor und Erfahrung

Ulli Potofski, der nicht nur Sportreporter, sondern auch Buchautor ist, stellte am Ende eine Passage aus seinem Buch „Entscheidend ist auf dem Platz“ vor.

Bereits am Nachmittag hatte er im Kinderprogramm seine Bücher für Jungen und Mädchen zum Besten gegeben. Auch diese drehen sich natürlich um Fußball. „Das war ganz toll“, schwärmt Museumsleiterin Christina Vollmer. „Er hat nicht einfach nur vorgelesen. Das war mehr eine One-Man-Show. Die Kinder hatten unheimlich viel Spaß.“

Auch in den kommenden Wochen wird es weitere Programmpunkte rund um den Ball geben. „Das Museum feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen“, sagte Vollmer. „Zu diesem Anlass wollten wir etwas Besonderes machen.“ Letztendlich war die Wahl auf ein weiteres historisches Ereignis der Stadt Benningen gefallen. Im Jahr 1960 nämlich war die Mannschaft des TSV Benningen von der zweiten, in die erste Amateurliga aufgestiegen. „In diesem Zusammenhang fiel auch der Name Ulli Potofski relativ schnell, als es um das Rahmenprogramm für die Ausstellung ging“, sagte Christina Vollmer. Die Ausstellung „Heimspiel“ ist noch bis zum Juli im Obergeschoss des Museums zu sehen.