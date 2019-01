Benningen/Handball HSG Neckar steht vor einem Trainerwechsel

Als Begründung für die Beendigung der Zusammenarbeit mit Frank Gehrmann führt Thomas Fischer an, dass die Mannschaft vor einem Umbruch stehe. „Es gibt ja einige Spieler, die schon etwas älter sind und sich jedes Jahr aufs Neue überlegen, ob sie noch weitermachen.“ Ein weiteres Puzzleteil sei die aktuelle A-Jugend, die derzeit in der Württemberg-Oberliga spielt und damit die erste Mannschaft in der HSG-Geschichte ist, die den Sprung auf die Verbandsebene geschafft hat. Unter Berücksichtigung dieser Umstände habe man „neue Reize setzen wollen“, erklärt Thomas Fischer.