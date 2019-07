Benningen/Fußball Regen und Gewitter sorgen für nie dagewesenes Ende

Benningen - Es läuft das letzte Gruppenspiel des Murr-Bottwartal-Turniers am Sonntag in Benningen, als ein Gewitter über die Neckargemeinde zieht und ein Platzregen auf den Sportplatz niederprasselt. Die Partie des GSV Pleidelsheim und des FC Marbach wird beim Stand von 0:1 unterbrochen. Und 20 Minuten später entscheidet ein eigens einberufenes Schiedsgericht: Die Partie wird wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen. Möglich ist das auch, weil die Paarungen des Spiels um Platz drei und des Finales zu diesem Zeitpunkt sowieso schon feststehen. Unabhängig vom Ergebnis des letzten Gruppenspiels. „In der Hinsicht war es von Vorteil, dass der SGV Murr im Spiel davor noch spät gegen den GSV Höpfigheim zum 1:1 ausgeglichen hat“, sagt Benningens Vorstandsmitglied Ronny Neidhardt. Sonst hätten sich Höpfigheim und Pleidelsheim noch um die ersten beiden Plätze in ihrer Gruppe gestritten. So aber steht dem Turnier ein Ende bevor, das es in seiner 53-jährigen Geschichte zuvor noch nie erlebt hat.