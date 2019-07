Benningen/Fußball Eine erste Kostprobe vor der neuen Saison

Benningen - Unter besonderen Vorzeichen steht das Murr-Bottwartal-Turnier am Wochenende in Benningen. Denn sieben der acht teilnehmenden Vereine treffen auch in der anstehenden Saison aufeinander – sie sind Ligakonkurrenten in der Fußball-Kreisliga A1 Enz/Murr. Einzig der VfR Großbottwar geht als B-Ligist ins Rennen. Entsprechend kann er gegen die höherklassigen Teams „ganz befreit aufspielen“, sagt Trainer Thomas Rapp, der natürlich nichts gegen manch eine Überraschung hätte. Vor allem sieht er das Turnier aber als einen Teil der Saisonvorbereitung an. Heißt: „Alle Spieler können sich beweisen und gerade die Neuen sich zeigen. Und die Spiele sind natürlich auch gute Laufeinheiten.“